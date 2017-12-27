В мэрии Еревана состоялась торжественная церемония бракосочетания

Мэр Еревана Тарон Маргарян вручил ключи от новых квартир народной артистке РА, обладательнице медали Мовсеса Хоренаци, медали «За заслуги перед Отечеством» I степени, почетному гражданину Еревана, певице Раисе Мкртчян, концертмейстеру группы струнных инструментов Государственного филармонического оркестра Армении Араму Асатряну, участникам Арцахской войны Апресу Ованнисяну и Гранту Агабекяну, ведущей солистке Национального академического театра оперы и балета Армении имени Ал. Спендиаряна, заслуженной артистка РА Сюзанне Пирумян, а также заместителю концертмейстера группы фаготистов Государственного филармонического оркестра Армении Андранику Кочаряну.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, до начала церемонии вручения ключей от новых квартир, в мэрии Еревана прошла торжественная церемония государственной регистрации брака концертмейстера группы струнных инструментов Государственного филармонического оркестра Армении Арама Асатряна с Шахик Мартиросян.

Поздравляя молодоженов и владельцев новых квартир, мэр Тарон Маргарян пожелал им здоровья, счастья и благополучия.

«Уже несколько лет, согласно доброй традиции, по предложению президента республики, мы дарим новые квартиры нашим известным и заслуженным деятелям искусства и семьям участников Арцахской войны. Эта своеобразная оценка, данная всем тем нашим гражданам, которые держат неприступными границы нашей родины и своим талантом и профессиональными навыками во всем мире высоко держат честь нашей страны. Для нашей страны также важно иметь крепкие армянские семьи и сегодня, уже во второй раз в мэрии Еревана был зарегистрирован очередной брак. Я уверен, что это событие останется в памяти новобрачных и всех нас», – подчеркнул Тарон Маргарян.

Выразив благодарность за оценку своей деятельности, владельцы новых квартир отметили, что вопрос собственной квартиры для них был важнейшей задачей, и решение этой проблемы стало незабываемым новогодним подарком.