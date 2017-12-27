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В одной из квартир Еревана найден труп 45-летнего жителя


В Спасательной службе Армении в 08:48 27-го декабря  был получен сигнал о том, что житель одной из квартир Еревана по адресу ул. Вардашена, 10, не отзывается на звонки и стук в дверь.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении,  на место выехал боевой расчет. Спасатели открыли дверь и на полу е гостиной обнаружили труп М.Т., 1972 г.р.


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