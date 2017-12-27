В Сингапуре внедрят прокат велосипедов за биткойны

Одна из крупнейших в Сингапуре компаний по аренде велосипедов oBike объявила о намерении внедрить с будущего года собственную криптовалюту oCoins, при помощи которой можно будет оплачивать услуги. Как говорится в заявлении компании, для этого будет использоваться блокчейн-платформа Tron, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это будет первым подобным опытом в мире, когда клиенты смогут не просто пользоваться предоставляемыми услугами, но и зарабатывать деньги", - подчеркнули в компании. Например, чем дольше продолжительность аренды, тем больше клиент сможет получить oCoins. Полученные в результате биткойны можно будет использовать для последующей оплаты аренды или же для приобретения других продуктов.

Блокчейн-платформа Tron занимает 18-е место в списке крупнейших торговых площадок криптовалют, ее капитализация оценивается в $2,6 млрд.





