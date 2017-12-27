В Пенсильвании за два дня выпало рекордное за 60 лет количество снега

В результате двухдневного снегопада в городе Эри в американском штате Пенсильвания выпало более 120 сантиметров снега, что стало рекордным показателем с 1958 года, сообщает в среду телеканал Fox news".

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, по данным Национальной метеорологической службы США, около 86 сантиметров снега выпало в понедельник, еще порядка 40 сантиметров осадков выпало во вторник.

Это стало рекордным значением на всей территории штата с 1958 года, когда в городе Моргантаун выпало 110 сантиметров снега.

Жителей города попросили оставаться дома до тех пор, пока снегопад не кончится. Полиция штата и департамент транспорта призвали водителей воздержаться от поездок из-за плохой видимости.

В среду в городе ожидаются новые снегопады.