Подвиг врача

Доктор Вачик Матевосян готовился уйти домой, чтобы отдохнуть после дежурства, когда в больницу доставили 30-летнюю беременную с кровотечением.

Доктор Вачик Матевосян, вместе со всем персоналом, начали бороться за еее жизнь. В это время его сын – стоматолог Давид Матевосян, возил кровь из Института гематологии в Ереване в Веди, где происходили события. Доктор Вачик Матевосян срочно организовал консультации с ведушими гинекологами. Оказание помощи пациентке длилось 12 часов, и к 20:00 медикам удалось спасти ее жизнь, к сожалению, плод погиб. Как передает «Арменпресс», прошли месяцы, и молодая женщина вновь ожидает ребенка.

…Важнее оказывается не техническая оснащенность больницы, а подготовленность врача, его умение ориентироваться, профессиональные навыки, что имеется и у директора ЗАО «Роддом Веди» Вачика Матевосяна. «Во время той операции я все время думал, что на столе не незнакомая женщина, а близкий мне человек, за жизнь которого я буду бороться до конца – любой ценой»,- сказал он.

Лилит Мачкалян