В Армении военнослужащие молодого пополнения ЮВО отрабатывают методику противостояния психологическому воздействию

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к отработке методики противостояния психологическому воздействию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, перед началом обучения военнослужащие прошли курс подготовки на общевойсковой полосе препятствий, обучились приемам рукопашного боя, метанию ножа, саперной лопатки и гранаты на дальность и точность.

Психологическая «тропа разведчика» оборудована различными препятствиями, которые наиболее часто могут встретиться в боевой обстановке.

К практическим занятиям привлечено более 300 военнослужащих и более 100 единиц военной техники, в том числе современные комплексы разведки и связи «Стрелец» и «Азарт».