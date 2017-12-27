Надеюсь, что смогу участвовать в следующем первенстве Европы: Гор Минасян

Прошкый год для тяжелой атлетики оказался плодотворным, однако неучастие в чемпионате мира стало большой неудачей для нас. Член сборной Армении, серебряный призер XXXI Олимпийских игр Гор Минасян продолжает тренироваться в эти дни в родной спортшколе в Гюмри, где «Арменпресс» встретился и побеседовал с ним.

-В первенстве Европы в этом году вы были вторым. Удовлетворил ли вас этот результат?

- Этим результатом я частично доволен, я добился желаемого результат только в рывке, в толчке я этого не добился. Сейчас работаю именно над этим.

-Очередного успеха вы добились в Универсиаде, была ли там серьезная конкуренция?

-Нет, конкуренция была невысокой, однако и я выступал вполсилы.

-Гор, Армения не принимала участия в чемпионате мира в США. Сожалеете ли вы об этом?

-Сожалею, так как я готовился к чемпионату мира. Надеюсь участвовать в чемпионате мира в следующем году, будем точно бороться за медали.

-В какой спортивной форме вы сейчас?

-В средней, надеюсь, что смогу участвовать в следующем первенстве Европы, хотя пока еще ничего точно не известно.

- В какой спортивной форме ваши соперники?

-Если судить по результатам чемпионата мира, в отличнной. Это заставляет нас не расслабляться.

-Приемлема ли для вас борьба МОК с допингом?

-Если честно, то нет. Больше должны были пострадать страны, где было больше дисквалифицированных спортсменов.

-Каковы ваши планы на этот год?

-Сборы начнутся с 15-го января. Приму участие в первенстве Армении, и, если получу на это право, смогу участвовать в следующем первенстве Европы.

-Гор, близятся праздники. Гдье вы проведете их? Что пожелаете нашим спортсменам?

-Буду дома, с семьей – как всегда. Пожелаю нашим спортсменам новых достижений, новых медалей, чтобы поддержать спортивную честь Армении.

Интервью – Варвары Айрапетян

Фото – Татев Дурян.