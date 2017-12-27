1-го января в Армении ожидается теплая, солнечная погода без осадков

Днем 27-го, с 28 по 31 декабря, 1-го января на территории Армении ожидается погода без осадков. Ветер - юго-западный, с порывами до 3-8 м/с. С 27-30 декабря температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов.

Как сообщили «Арменпресс» из гидрометцентра МЧС Армении, в Ереване днем 27-го, с 28 по 31 декабря, 1-го января ожидается погода без осадков.

Температура воздуха в Ереване в течение ближайших 5 дней будет днем в пределах +10…+14 градусов. 31-го декабря в Ереване ожидается теплая, солнечная погода без осадков. Температура воздуха в Ереване 31-го декабря будет днем в пределах +12…+14 градусов.