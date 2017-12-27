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В ФРГ пассажирское судно врезалось в опору моста, 27 человек пострадали


Пассажирское судно врезалось в опору автодорожного моста на Рейне в немецком городе Дуйсбург. Как передает Арменпресс, об этом сообщил таблоид Bild со ссылкой на полицию и экстренные службы.

В результате пострадали 27 человек, пять из них получили тяжелые травмы. Всего на борту Swiss Crystal находилось 129 человек, в том числе 26 членов экипажа. 

Инцидент произошел накануне вечером, пассажиров эвакуировали.

Примерно через час после аварии организатор путешествия предоставил запасное судно. На нем некоторые пассажиры продолжили путь, другие предпочли переночевать в отеле или отправились домой. 

Swiss Crystal отбуксировали, его носовая часть сильно повреждена. Всего в операции участвовало около 80 сотрудников экстренных служб. Движение по мосту временно перекрыли. Причина случившегося выясняется.

 

 




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