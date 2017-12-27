Успех восьмой части франшизы "Форсаж" сделал Вина Дизеля самым "кассовым" актером 2017 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Forbes.

По данным портала Box Office Mojo, подсчитывающего сборы фильмов в прокате, картины с Дизелем за год собрали 1,6 миллиарда долларов. Три четверти всей кассы собрал "Форсаж". Вторую строчку в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, также снимавшийся в этом фильме — 1,5 миллиарда долларов.

Замкнула тройку Галь Гадот — "Чудо-женщина" из одноименного фильма, собравшего в прокате 820 миллионов долларов. Всего картины с участием Гадот собрали 1,4 миллиарда долларов.

В десятку самых "кассовых" голливудских актеров также вошли Эмма Уотсон, Джони Депп, Дэйзи Ридли, Том Холланд, Крис Прэтт, Крис Хемсворт и Джон Бойега.