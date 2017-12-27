У супермаркета «Эталон» произошла поножовщина: двое пострадавших были госпитализированы

26-го декабря из МЦ «Астхик» в отделение полиции поступил сигнал о том, что к ним были доставлены двое пострадавших: молодой человек, 1987 г.р., с колото-резаным ранением левой половины грудной клетки, который сообщил, что был ранен около супермаркета «Эталон». В тот же день, в 22:35 в больницу поступил другой пострадавший, с раненной рукой, который сообшил, что пострадал во время ссоры у супермаркета «Эталон». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Выехавшая на место оперативная группа выяснила, что обоих пострадавших ранил во время ссоры у супермаркета «Эталон» Г.Г., 1999 г.р. ведется розыск предполагаемого преступника. Назначены экспертизы. Ведется расследование.