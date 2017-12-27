СМИ: Япония усилит систему наблюдения за вспышками на Солнце

Правительство Японии намерено усилить свои возможности по предсказанию вспышек на Солнце, которые могут нарушать системы связи, выводить из строя спутники и причинять другие неприятности. Речь идет о том, чтобы, в частности, дополнить эти мощности возможностями искусственного интеллекта. Как сообщает газета Yomiuri, такая модернизация позволит более комплексно и глубоко сопоставлять данные текущего наблюдения с результатами, полученными в прошлом.

В настоящее время подобный анализ возможен только на основе данных за несколько последних месяцев. Внедрение систем искусственного интеллекта, как полагают специалисты, позволит быстро сопоставлять данные текущего наблюдения с результатами, полученными за несколько лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Этим занимается государственный Институт информационных и коммуникационных технологий, который непрерывно следит за ситуацией на Солнце с помощью радиотелескопа в черте Токио. Теперь предполагается создать еще один центр с антеннами и другими возможностями фиксации аномалий на Солнце и в земной атмосфере.

В октябре 2003 года мощная вспышка на Солнце вывела из строя один из японских спутников Земли и привела к отключению ряда систем энергоснабжения в Швеции. Такие аномалии, согласно данным наблюдений, происходят примерно каждые 11 лет. Следующий пик опасной солнечной активности, как ожидается, будет приходится на середину 2020-х годов.





