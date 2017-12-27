Скотт Сирс стал самым молодым покорителем Южного полюса

Лейтенант вооруженных сил Великобритании Скотт Сирс, зять британского теннисиста-триумфатора Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Энди Маррея, стал самым молодым человеком, в одиночку добравшимся до Южного полюса. Как сообщила в понедельник газета Times, он дошел до самой южной точки планеты в возрасте 27 лет.

Сирс побил рекорд норвежца Эрлинга Кагге, который в 1993 году достиг Южного полюса в возрасте 30 лет. "Это потрясающе, после двух лет планирования, подготовки и сбора средств добраться сюда - великолепно", - приводит издание слова нового рекордсмена, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За 38 дней путешествия Сирс прошел порядка 700 миль (1126 км), тем самым превзойдя результат Кагге, проделавшего подобный путь за 50 дней.

Деньги, заработанные своим походом, рекордсмен планирует направить на восстановление школ в Непале, поврежденных в результате землетрясения в 2015 году.



