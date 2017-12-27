Поток туристов в Великобританию в 2017 году оказался рекордным

Поток иностранных туристов в Великобританию в 2018 году впервые превысит 40 млн человек, а их расходы достигнут рекордных 27 млрд фунтов стерлингов ($36 млрд), прогнозирует агентство VisitBritain, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Рост популярности Великобритании для туристов связан с резким ослаблением фунта стерлингов относительно евро и доллара США в результате решения Лондона о выходе из Евросоюза.

2017 год стал рекордным для туристического сектора Великобритании - страну посетили порядка 39,9 млн туристов из-за границы. В 2018 году, по оценкам VisitBritain, поток иностранных туристов увеличится на 4,4% и достигнет 41,7 млн.

Это означает, что отели и рестораны в таких популярных городах Великобритании, как Лондон, Эдинбург, Бат и Кембридж, могут рассчитывать на рекордный год, пишет The Guardian.

Туристический бум в Великобритании в 2017 году способствовал существенному росту продаж люксовых брендов, таких как Burberry, благодаря чему лондонская Бонд-стрит вошла в тройку наиболее дорогих в мире улиц, обойдя Елисейские поля в Париже.

"Туризм является одной из наиболее ценных экспортных отраслей Великобритании. Это также сектор с жесткой глобальной конкуренцией, и результаты 2017 года показывают не только сохраняющуюся способность Великобритании конкурировать за посетителей, но и свидетельствуют о важности турсектора как двигателя экономического роста", - отмечает директор VisitBritain Патрисия Йейтс.

Число туристов из европейских стран, посетивших Великобританию с января по сентябрь 2017 года, составило 19,6 млн, оно выросло на 4% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Количество туристов из Северной Америки выросло на 14% и превысило 3,8 млн человек.

Число туристов из других стран, включая Австралию, Китай, Индию и государства Ближнего Востока, увеличилось на 15% - до 5 млн.



