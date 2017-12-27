В Армении создают первый автомобиль на солнечной энергии, с мечтой о создании в стране их производства

В Армении группа волонтеров-энтузиастов создает первый автомобиль на солнечной энергии. Они это делают для своего удовольствия, а также с мечтой о создании в стране их производства. В беседе с «Арменпресс» замминистра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян сказал, что это была личная инициатива авторов проекта, с целью повышения в Армении интереса к солнечной энергии.

«При встрече с энтузиастами мы разделили их идею на 2 части: создание солярного автомобиля с нуля и оснащение старого автомобиля электрическим двигателем. Этим мы хотим показать, что переоснащение двигателей старых автомобилей возможно, и надеемся, что в будущем это станет привычной практикой для Армении»,- сказал замминистра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.

По его словам, в мире авторы электромобилей возникали именно из таких групп энтузиастов. Например, в Австралии уже 30 лет, как действует конкурс «Солнечный вызов», в котором участвуют все университеты. «И мы хотим сделать здесь нечто подобное, вызвав интерес среди специалистов, с мечтой о создании в Армении производства электромобилей на солнечной энергии»,- сказал замминистра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.

По его словам, о сроках говорить трудно, люди работают на добровольных началах, н еобходимо найти источники финансирования.

«Ведется активная работа, создана рабочая группа, пытаемся идти вперед. Это совершенно новая область, трудно найти в Армении, например, проектировщиков автомобилей, нужно найти финансирование, и мы, вероятно, обратимся к частным лицам и донорским организациям»,- сказал замминистра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.

об этом и просил присоединиться к ним всех заинтересованных в проекте лиц.

Еще в ноябре замминистра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян писал на своей странице в Facebook