Илон Маск пообещал сконструировать электропикап

Глава американской компании SpaceX Илон Маск пообещал выпустить электропикап вслед за Tesla Model Y, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я обещаю, что мы создадим пикап сразу вслед за Model Y. Почти пять лет держу у себя в голове идеи касательно ключевых дизайнерский и инженерных деталей. Не терпится построить его", — ответил Маск на просьбу своего подписчика в Twitter о создании пикапа.

В октябре компания Tesla Inc. представила прототип электрического грузовика Tesla Semi с технологией самоуправления. На презентации Маск объяснил, что создание электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива. Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.