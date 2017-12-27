Недостатка в Дедах Морозах и Снегурочках в новогодние дни не будет: они будут присутствовать в самых различных уголках города, а также на площади Республики, площади Свободы, наа Северном проспекте.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления по культуре и туризму мэрии Еревана Рубен Ованнисян. По его словам, мэрия Еревана ежегодно проводит конкурсы для Дедов Морозов и Снегурочек, а также других сказочных персонажей, выбирая тех, кто достойно представит эти образы во время новогодних представлений.

По его словам, в этом году зааявки подавали 60 человек, и среди них выбрали 17 Дедов Морозов и Снегурочек.

Как сообщалось ранее, в этом году включенные в программу мероприятия начнутся раньше обычного. 8-го декабря в 19:00 состоится торжественная церемония открытия очередного сезона катка «Лебединое озеро». В зимние месяцы ежедневно будет работать также школа фигурного катания Ирины Родниной.

Заместитель мэра сообщил, что основные праздничные мероприятия в столице начнутся 19-го декабря в 19:30 на Площади Республики, где зажгутся огни главной новогодней ёлки и праздничные огни столицы. В рамках программы «Новый год в Ереване 2018», по инициативе отдела туризма мэрии Еревана дан старт праздничному маршруту «Ереван Сити Тур». Пассажиров маршрута приветствуют Деды Морозы и Снегурочки, а в процессе прогулки по празднично украшенной столице их сопровождает веселая новогодняя музыка.

Прогулка на праздничном автобусе-прекрасная возможность осмотреть празднично освещенные достопримечательности столицы. « Ереван Сити Тур» будет действовать по следующему графику: с 20-го по 30-е декабря, с 17:00 до 20:00 часов; 2-го января с 17:00 до 20:00; 3-го января, с 14:00 до 20:00 и с 4-го по 7-е января с 18:00 до 20:00. Начало тура от площади Республики. Для участия в программе или получения дополнительной информации вы можете позвонить в отдел туризма мэрии Еревана по следующему номеру 011-514-230.

31-го декабря с 22:00 до 01:00 1-го января для жителей и гостей столицы на Площади Республики мэрия Еревана организует праздничную программу «Новогодняя ночь», а ровно в полночь красочным фейерверком будет ознаменовано начало нового года.«В этом году новогодняя праздничная программа пополнится новыми и своеобразными мероприятиями. Впервые в этом году для ереванцев и гостей столицы 1-е, 2-е и 3-е января будут насыщены праздничными мероприятиями. Интересная программа подготовлена для взрослых и детей на Площади Азатутян. С 20-го декабря от Площади Республики будет действовать праздничный маршрут официальной городской туристической программы «Ереван Сити Тур»»,-отметил Арам Сукиасян.6-го января совместно с Араратской епархией ААЦ будет организована концертная программа «Рождество в Ереване». Праздничные мероприятия будут также организованы во всех административных районах столицы.Новогодние мероприятия в столице завершатся праздничным концертом, который состоится 13-го января в 19:00 на Площади Азатутян.Со 2-го по 7-е января с 11:00-17:00 для посетителей будут также открыты ереванские музеи: музей истории Еревана, музей современного искусства, историко-археологический музей-заповедник «Эребуни», а также ряд музеев, находящихся в ведомстве министерства культуры РА.Арам Сукиасян отметил, что жителям столицы будут розданы информационные буклеты праздничных новогодних мероприятий. Как и в прошлом году в разделе «Полезная информация» в частности для гостей столицы представлена информация о тех развлекательных центрах и объектах питания, которые будут работать с 1-го января.В программе мероприятий особое местно отведено социальной составляющей, в рамках которой социально необеспеченным семьям будет оказана необходимая помощь.В преддверии нового года социально необеспеченным 23 тысячи семьям будут предоставлены продуктовые пакеты. Для 40 тысяч детей также приготовлены подарки. Помимо этого, еще 4000 детей смогут бесплатно посетить театры, находящиеся в ведомстве мэрии, и посмотреть новогодние спектакли.