Недостатка в Дедах Морозах и Снегурочках в новогодние дни не будет
Недостатка в Дедах Морозах и Снегурочках в новогодние дни не будет: они будут присутствовать в самых различных уголках города, а также на площади Республики, площади Свободы, наа Северном проспекте.
Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления по культуре и туризму мэрии Еревана Рубен Ованнисян. По его словам, мэрия Еревана ежегодно проводит конкурсы для Дедов Морозов и Снегурочек, а также других сказочных персонажей, выбирая тех, кто достойно представит эти образы во время новогодних представлений.
По его словам, в этом году зааявки подавали 60 человек, и среди них выбрали 17 Дедов Морозов и Снегурочек.
Как сообщалось ранее, в этом году включенные в программу мероприятия начнутся раньше обычного. 8-го декабря в 19:00 состоится торжественная церемония открытия очередного сезона катка «Лебединое озеро». В зимние месяцы ежедневно будет работать также школа фигурного катания Ирины Родниной.
Заместитель мэра сообщил, что основные праздничные мероприятия в столице начнутся 19-го декабря в 19:30 на Площади Республики, где зажгутся огни главной новогодней ёлки и праздничные огни столицы. В рамках программы «Новый год в Ереване 2018», по инициативе отдела туризма мэрии Еревана дан старт праздничному маршруту «Ереван Сити Тур». Пассажиров маршрута приветствуют Деды Морозы и Снегурочки, а в процессе прогулки по празднично украшенной столице их сопровождает веселая новогодняя музыка.
Прогулка на праздничном автобусе-прекрасная возможность осмотреть празднично освещенные достопримечательности столицы. « Ереван Сити Тур» будет действовать по следующему графику: с 20-го по 30-е декабря, с 17:00 до 20:00 часов; 2-го января с 17:00 до 20:00; 3-го января, с 14:00 до 20:00 и с 4-го по 7-е января с 18:00 до 20:00. Начало тура от площади Республики. Для участия в программе или получения дополнительной информации вы можете позвонить в отдел туризма мэрии Еревана по следующему номеру 011-514-230.31-го декабря с 22:00 до 01:00 1-го января для жителей и гостей столицы на Площади Республики мэрия Еревана организует праздничную программу «Новогодняя ночь», а ровно в полночь красочным фейерверком будет ознаменовано начало нового года.
«В этом году новогодняя праздничная программа пополнится новыми и своеобразными мероприятиями. Впервые в этом году для ереванцев и гостей столицы 1-е, 2-е и 3-е января будут насыщены праздничными мероприятиями. Интересная программа подготовлена для взрослых и детей на Площади Азатутян. С 20-го декабря от Площади Республики будет действовать праздничный маршрут официальной городской туристической программы «Ереван Сити Тур»»,-отметил Арам Сукиасян.
6-го января совместно с Араратской епархией ААЦ будет организована концертная программа «Рождество в Ереване». Праздничные мероприятия будут также организованы во всех административных районах столицы.
Новогодние мероприятия в столице завершатся праздничным концертом, который состоится 13-го января в 19:00 на Площади Азатутян.
Со 2-го по 7-е января с 11:00-17:00 для посетителей будут также открыты ереванские музеи: музей истории Еревана, музей современного искусства, историко-археологический музей-заповедник «Эребуни», а также ряд музеев, находящихся в ведомстве министерства культуры РА.
Арам Сукиасян отметил, что жителям столицы будут розданы информационные буклеты праздничных новогодних мероприятий. Как и в прошлом году в разделе «Полезная информация» в частности для гостей столицы представлена информация о тех развлекательных центрах и объектах питания, которые будут работать с 1-го января.
В программе мероприятий особое местно отведено социальной составляющей, в рамках которой социально необеспеченным семьям будет оказана необходимая помощь.
В преддверии нового года социально необеспеченным 23 тысячи семьям будут предоставлены продуктовые пакеты. Для 40 тысяч детей также приготовлены подарки. Помимо этого, еще 4000 детей смогут бесплатно посетить театры, находящиеся в ведомстве мэрии, и посмотреть новогодние спектакли.