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Серьезным вызовом будущего года является улучшение первичного звена здравоохранения: министр здравоохранения подводит итоги года


Среди сереьезных достижений уходящего года можно назвать внедрение электронной системы здравоохранения, медицинское страхование социально необеспеченных слоев и особых групп населения. Серьезным вызовом будущего года является улучшение первичного звена здравоохранения. В беседе с «Арменпресс» министр здравоохранения Армении Левон Алтунян подводит итоги года и делитсая планами будущей работы.

-Г-н Алтунян, оправдали ли себя медстраховки бенефициаров соцпалетов? Каковы преимущества и недостатки новой системы?

-По всеобщему мнению, система себя оправдывает. Эта инициатива возникла, исходя из жалоб бенефициаров соцпакетов на то, что финансирование часто кончается, и их записывают в очереди на следующие месяцы или год. С 1-го октября по 18-е декабря около 31.400 бенефициаров соцпакетов получили медицинскую помощь по страховым полисам, купленным государством. Из них 2075 человек были прооперированы, в том числе, и на сердце. В прошлом году таковых было около 800 человек, что означает, что новая модель позволила оказать медицинскую помощь в 3 раза большему числу пациентов.

-Ожидается ли расширение услуг по соцпакетам?

- Мы лишь подтверждаем, что данная личность нуждается в данном виде медицинской помощи. Если увеличат финансирование, возрастет возможность оказания дополнительной медицинской помощи. К сожалению, здравоохранение финансируется только из госбюджета: мы средств не генерирурм.

-В каком звене больще сокращений послеовало в этом году? Сказалась ли оптимализация на качестве услуг?

-В психиатрии сокращений, можно сказать, не было. Здание психиатрической клиники в Норке было построено в 50-е годы, из-за этого расходы на содержание пациентов были высоки, и мы перевели пациентов в более удобные здания, что позволило сократить расходы на  300 млн драмов, откуда  100 млн драмов было выделено психиатрическим клиникам в Аване и Нубарашене, оставшиеся 100 млн драмов пойдут на улучшение психиатрической помощи, и еще 100 млн драмов пойдут на покрытие дефицита в области гемодиализа.

Мы думаем оптимизировать те роддома, где число родов не превышает 100 за год.

Полный текст по адресу 

Интервью Анны Григорян


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