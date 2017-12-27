Сирийские власти обвинили коалицию во главе с США в координации действий с ИГ

Коалиция во главе с Соединенными Штатами заключает сделки с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и координирует с ней свои действия в Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в послании сирийских властей генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности, опубликованном во вторник на сайте всемирной организации.

" коалиция и связанные с ней формирования заключают на местах сделки с террористической организацией ИГ и координируют с ней свои действия с тем, чтобы обеспечить для ее боевиков возможность нападать на Сирийскую арабскую армию и ее союзников и помочь этим террористам перебраться в другие районы", - отмечается в письме временного поверенного в делах постоянного представительства Сирии при ООН Мунзера Мунзера.

27 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что США готовят боевиков на своей военной базе Эт-Танф в Сирии. Кроме того, экстремисты находятся в лагере Шаддади на северо-востоке страны, где также имеется база США, отметил он.