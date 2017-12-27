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Армении выдан находящийся в розыске по делу «Игла» Роберт Агванян


В результате сотрудничества между прокуратурами Армении и Грузии, Армении выдан находящийся в розыске по делу о контрабанде частей зенитно-ракетного комплекса «Игла» Роберт Агванян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении, в ходе расследования, проводимого в СНБ Армении на основании достаточных доказательств, добытых в ходе расследования, Роберт Агванян был привлечен в качестве обвиняемого по ст. 235, 235.1.

В результате совместных действий Главного управления криминальной разведки полиции Армении, сотрудников СНБ Армении, Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии, Роберт Агванян был обнаружен 27-го марта в Тбилиси.

Ходатайство прокуратуры Армении о его экстрадиции было удовлетворено, и 25-го декабря  2017 года его передали армянским властям.


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