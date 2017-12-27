В Пентагоне назвали численность остающихся в Сирии и Ираке боевиков ИГ

Около тысячи боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) по-прежнему остаются в Сирии и Ираке. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник в интервью интернет-порталу Military.com полковник американских сухопутных войск Райан Диллон. Он является официальным представителем штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в упомянутых арабских странах группой государств во главе с США.

"По нашим последним оценкам, около 1 тыс. боевиков все еще находятся в Ираке и Сирии", - отметил офицер.

По его словам, силы коалиции сейчас сосредоточены на том, чтобы пресекать попытки разрозненных групп экстремистов предпринимать какие-либо вылазки. Ранее Диллон сообщил, что уже удалось отбить 98% территории, захваченной ИГ в Ираке и Сирии.

Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретт Макгурк 21 декабря высказал предположение, что в Сирии боевые действия могут продлиться еще несколько месяцев. Американцы будут оставаться в этой республике до полного разгрома радикалов, добавил он. Макгурк напомнил, что два года назад в рядах ИГ на территории Сирии и Ирака насчитывалось свыше 40 тыс. боевиков из 110 стран.

Как указал на своем сайте Пентагон, общие затраты США на проведение операции Inherent Resolve, которая началась 8 августа 2014 года, составили к концу июня текущего года $14,3 млрд. В день на эти цели тратится $13,6 млн.





