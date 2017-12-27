Время в Ереване: 11:07:36,   27 Декабрь

Помилованный экс-президент Перу попросил прощения у сограждан


Бывший президент Перу Альберто Фухимори, который отбывал тюремное заключение за коррупцию и был помилован нынешним главой государства Педро Кучински, попросил прощения у граждан страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Я знаю, что результаты деятельности правительства кому-то понравились. Но также я понимаю, что подвел некоторых людей. У них я от всего сердца прошу прощения", - сказал он, подлагодарив Педро Кучински за помилование.

Заявление Фухимори было записано в палате интенсивной терапии и размещено на странице экс-президента в "Фейсбуке".

Помилование Фухимори вызвало неоднозначную реакцию со стороны многих перуанцев, которые считают, что бывший президент должен был отбыть полный срок.




«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации