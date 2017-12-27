Помилованный экс-президент Перу попросил прощения у сограждан

Бывший президент Перу Альберто Фухимори, который отбывал тюремное заключение за коррупцию и был помилован нынешним главой государства Педро Кучински, попросил прощения у граждан страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

"Я знаю, что результаты деятельности правительства кому-то понравились. Но также я понимаю, что подвел некоторых людей. У них я от всего сердца прошу прощения", - сказал он, подлагодарив Педро Кучински за помилование.

Заявление Фухимори было записано в палате интенсивной терапии и размещено на странице экс-президента в "Фейсбуке".

Помилование Фухимори вызвало неоднозначную реакцию со стороны многих перуанцев, которые считают, что бывший президент должен был отбыть полный срок.