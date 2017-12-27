Лингард и Мхитарян изменили ход противостояния: Моуриньо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал встречу с клубом «Бернли» в матче 20-го тура чемпионата Англии, высказавшись и об игре Генриха Мхитаряна. В первом тайме гости выигрывали со счетом 2:0. «Мы должны были победить. Ребята сражались на поле, поэтому ничего плохого не могу сказать о них. Хвалю их за командный дух, за риск во втором тайме. Лингард и Мхитарян изменили ход противостояния.



Однако 1 очко - не поражение.Мы заслужили очко за боевой дух», - сказал Моуриньо.



В матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграл на своем поле с «Бернли» со счетом 2:2. В первом тайме гости выигрывали со счетом 2:0. В составе «Манчестер Юнайтед» 2 мяча забил вышедший на замену полузащитник Джесси Лингард.Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян вышел на поле на 46-й минуте, заменив аргентинца Маркоса Рохо. На 59-й минуте Генрих Мхитарян получил желтую карточку.



«Манчестер Юнайтед» с 43-я очками остался на втором месте.