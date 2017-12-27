Время в Ереване: 11:07:36,   27 Декабрь

Члены сборной Армении стартовали на чемпионате мира по быстрым шахматам


Члены сборной Армении и ряд других гроссмейстеров стартовали на чемпионате мира по быстрым шахматам.

Как передает «Арменпресс», Левон Аронян в первых 5 турах одержал одну победу, потерпел одно поражение, в 3 партиях сыграл вничью. Таким образом, Левон Аронян набрал 2,5 очка. Сергей Мовсесян набрал 3,5 очка, по 3 очка набрали Габриэл Саргсян и Тигран Л. Петросян, по  2,5 очка набрали Завен Андриасян и Грант Мелкумян.

В соревнованиях среди женщин Элина Даниэлян набрала 3,5 очка, 2,5 очка набрала Лилит Мкртчян, по  2 очка набрали Лилит Галоян и Мария Геворгян.

27-го декабря  состоятся 6-10-е партии турнира.

В Саудовской Аравии 26-го декабря стартовали чемпионаты мира по быстрым и молниеносным шахматам. Армению представляют Левон Аронян, Габриэл Саргсян, Завен Андриасян, Тигран Л. Петросян, Грант Мелкумян и Сергей Мовсесян.

В соревнованиях среди женщин принимают участие Элина Даниэлян, Лилит Мкртчян, Лилит Галоян и Мария Геворгян.


«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации