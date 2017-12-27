Российский кредит Турции покроет 55% контракта на С-400

РФ выделит Турции кредит, который покроет более половины контракта на поставку С-400. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% от общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% - российские кредитные средства", - сказал С.Чемезов в интервью газете "Коммерсант".

"Первые поставки планируем начать в марте 2020 года", - отметил глава "Ростеха".

Стоимость контракта Турции и РФ по покупке четырех дивизионов комплексов С-400 составляет $2,5 млрд.



