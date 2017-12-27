В результате АТО против сил ИГИЛ, за 4 месяца в Стамбуле было арестовано 714 человек



Антитеррористическое управление полиции Стамбула опубликовало данные о проведенных за 4 месяца в Стамбуле АТО. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken. Согласно представленным данным, с 1-го сентября по 26-е декабря против сил ИГИЛ в Стамбуле были проведены 21 операция, в результате которых было арестовано 714 человек, из них 670 – граждане иностранных государств. Согласно представленным данным, с 1-го сентября по 26-е декабря против сил ИГИЛ в Стамбуле были проведены 21 операция, в результате которых было арестовано 714 человек, из них 670 – граждане иностранных государств.