Время в Ереване: 11:07:36,   27 Декабрь

В результате АТО против сил ИГИЛ, за 4 месяца в Стамбуле было арестовано 714 человек


Антитеррористическое управление полиции Стамбула опубликовало данные о проведенных за 4 месяца в Стамбуле АТО.   Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  Diken.

Согласно представленным данным, с 1-го сентября по 26-е декабря против сил ИГИЛ в Стамбуле были проведены 21 операция, в результате которых было арестовано 714 человек, из них 670 – граждане иностранных государств.


«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации