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Известны все победители турнира памяти Гнела Меджлумяна


В бывшем спортзале «Мика» состоялся 12-й турнир памяти борца вольного стиля, чемпиона СССР, Европы и мира Гнела Меджлумяна. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация борьбы Армении.

В турнире принимали участие почти 100 борцов, которые состязались в соответствии с новоустановленными весовыми категориями по версии Международной Федерации борьбы.

Победителями стали  Мигран Джабурян, Вазген Теванян, Володя Франгулян, Григор Григорян, Вальтер Маргарян, Варужан Каджоян, Марзпет Галстян, Шамир Атян, Саргис Овсепян и Андраник Галстян.

Сборная Армении проведет первые сборы в январе 2018-го года и будет готовиться к первенству Европы.


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