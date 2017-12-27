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Первую победу в баскетбольном первенстве одержал «Инженер»


Первую неожиданную  победу в баскетбольном первенстве Армении одержал «Инженер».

Как передает «Арменпресс», в 8-м туре лиги А «Инженер» на собственной площадке со счетом 66-56 победил «Ширак».

На первом месте продолжает оставаться «Урарту», 14 очков. По 11 очков у команд ФИМА, «Арцах», «Артик».


«Մեկ անգամ Հայաստանում»

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