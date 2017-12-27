Европейские индексы - 26-12-17

МОСКВА, 27 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 13072.79 пункта, французский CAC 40 не изменился и опять составил 5364.72 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 7592.66 пункта, российский MICEX снизился на 0.38% и составил 2097.03 пункта, а RTSI вырос на 0.10% и составил 1145.32 пункта.