Цены на цветные металлы - 26-12-17

ЛОНДОН, 27 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 26 декабря были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2153.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 7060.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2483.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 12100.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 19400.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 3241.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 75500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.