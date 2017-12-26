Серж Саргсян пожелал успехов президенту Таджикистана в связи с принятием председательства в СНГ в 2018 году

Находящийся с рабочим визитом в РФ президент Республики Армения Серж Саргсян в Москве 26 декабря принял участие в неформальной встрече глав стран – участниц Содружества Независимых Государств. Подробности представляет пресс-служба главы армянского государства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Лидеры стран Содружества подвели итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.

В начале встречи президент Армении вместе с коллегами из стран-участниц СНГ поблагодарил президента принимающей страны – Владимира Путина – за активное председательство в СНГ в 2017 году, а также за организацию неформальной встречи глав государств СНГ.

По словам Сержа Саргсяна, это хороший повод подчеркнуть стабилизирующую и объединяющую роль РФ. Президент указал, что зарегистрированные в 2017 году в России позитивные экономические тенденции положительно сказались на общей экономической ситуации в Армении. Президент Саргсян пожелал РФ и ее президенту успехов и в 2018 году – во благо народа России и в интересах армяно-российской дружбы.

Серж Саргсян пожелал успехов и активной работы и президенту принимающей председательство в СНГ в 2018 году страны – Таджикистана – Эмомали Рахмону.