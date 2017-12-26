Находящегося в розыске мужчину из Тбилиси доставили в Ереван

25 декабря в 18:00 оперативниками Главного уравления уголовного розыска Полиции РА из города Тбилиси в Армению был доставлен Роберт А., 1977 г.р., который с 25 марта разыскивался ГУУР Полиции РА по обвинениям по части 2 статьи 235 (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) и по пункту 1 части 2 статьи 235.1 УК РА. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения.