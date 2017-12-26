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Президент Армении в Москве принимает участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ


Находящийся в Российской Федерации с рабочим визитом президент Республики Армения Серж Саргсян в Москве принимает участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, главы государств в ходе встречи подведут итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяются мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различны отраслях.




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