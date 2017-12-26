Все 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыты
20:40, 26 Декабрь, 2017
По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 25 и 26 декабря, раскрыты.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 9 случаев кражи, 5 случаев мошенничества и по 1 случаю похищения человека, разбойного нападения, вымогательства и незаконной вырубки деревьев.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП: 9 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.