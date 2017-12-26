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Состоялась встреча глав МИД Армении и Грузии


Находящийся в составе возглавляемой президентом Сержем Саргсяном официальной делегации министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился 26 декабря с вице-президентом, министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении,  собеседники подвели итоги официального визита президента Армении в Грузию, обсудили поручения министерствам иностранных дел двух государств, исходящих из достигнутых в рамках визита в Тбилиси договоренностей, и наметили пути их реализации.
Министры иностранных дел Армении и Грузии обменялись мнениями по ряду актуальных региональных и международных вопросов.




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