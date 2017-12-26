Авиакомпания «Армения» не планирует осуществлять рейсы в Москву в ближайшем будущем, несмотря на то, что это наиболее востребованное направление. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам генеральный директор авиакомпании Роберт Ованнисян.

«Зимой ежедневно в Москву совершается 14 рейсов, а летом - 17 рейсов. Российские авиакомпании реализуют все эти рейсы. В прошлом году мы попытались выйти на этот рынок, но позже нам пришлось приостановить работу. Для этого направления существуют неравные условия. В России есть законы, по которым иностранные авиалинии платят в несколько раз больше, чем российские», - сказал Ованнисян.

По его словам, для армянских авиакомпаний стоимость каждого 100 км составляет 100 долларов США, а для российских - всего 27 долларов США. «Мы пока не можем конкурировать на этом рынке», - добавил он.

Ованнисян отметил, что глава Главного управления гражданской авиации Армении Сергей Аветисян ведет переговоры с российской стороной по этому вопросу, и в предстоящие годы будут созданы более равные условия для армянских авиакомпаний, после чего рассмотрят возможность осуществления рейсов в Москву.