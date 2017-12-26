В 2018 году будет благоустроен посвященный 2800-летию Еревана парк

В ходе заседания, созванного 26-го декабря, которое вел мэр Еревана Тарон Маргарян, Совет старейшин обсудил и одобрил предложение благотворительного фонда «Семья Варданян» по благоустройству парка, находящегося за памятником А. Мясникяну, которая будет подарком к 2800-летию основания города Ереван.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, было отмечено, что помимо работ по капитальному ремонту, благотворительный фонд «Семья Варданян» выразил готовность в последующие годы, за счет собственных средств обеспечить техническое обслуживание фонтанов парка, а также уход за зеленой зоной.

Выразив благодарность благотворительному фонду «Семья Варданян», за благоустройство и дальнейшее обслуживание парка, посвященного 2800-летию основания Еревана, мэр Тарон Маргарян подчеркнул, что согласно достигнутой с фондом договоренности в парке будет запрещена коммерческая деятельность.

Работы по строительству и благоустройству парка благотворительный фонд «Семья Варданян» обязался завершить в сентябре 2018 года.