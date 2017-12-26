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Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг


Официальному представителю МИД России Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Присвоить дипломатические ранги… чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса… Захаровой Марии Владимировне – директору департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации", — сообщается в документе.

До этого у Захаровой был ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

 

 




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