Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, говорится в указе президента РФ Владимира Путина, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Присвоить дипломатические ранги… чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса… Захаровой Марии Владимировне – директору департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации", — сообщается в документе.

До этого у Захаровой был ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.