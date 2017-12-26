В 2018 году будет качественно другое территориальное управление: премьер-министр Армении

Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна в правительстве состоялось совещание с участием руководителей различных ведомств и губернаторов. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил, что совещание организовано для обсуждения планов и мероприятий, а также вопросов, связанных с дальнейшим повышением эффективности деятельности областным муниципалитетов в 2018 году.

«2018 год будет очень интересным, занятым и содержательным годом. Каковы цели, дела и задачи, которые мы должны решить? Очевидно, что экономическая активность и рост напрямую связаны с вашей работой, нашими региональными управленцами и главами общин. Сегодня мы зафиксируем проблемы, которые должны быть в центре вашего внимания. Я думаю, было бы правильно, если бы вы следовали каждому из этих пунктов в будущем, каждый понедельник фиксировали то, чего вы достигли в течение предыдущей недели», - сказал Карен Карапетян, представив в 14 пунктах основные направления деятельности губернаторов в 2018 году:

устранение недостатков в системе регистрации в общинах (сельское хозяйство, строительство); рост доходов на душу населения по сравнению с 2017 годом; уточнение баз земельных налогов и налогов на имущество в общинах; обеспечение самофинансирования работ по сбору мусора и санитарии в общинах; пилотные проекты «Субсидирование процентных ставок для кредитов по созданию интенсивных садов в Армении с использованием современных технологий»; субсидирование процентных ставок для кредитов сельскохозяйственного сектора и финансового лизинга сельскохозяйственной техники, государственного лизинга программы МСП; разведение крупного рогатого скота, птицы и свиней, программы по наращиванию потенциала скотобойней; увеличение площади орошаемых земель сельскохозяйственных угодий по сравнению с 2017 годом; увеличения доли платных услуг в годовом бюджете медучреждений по сравнению с 2017 годом; образовательные программы, направленные на повышение эффективности управления и качества образования; обеспечение общин автомобильным транспортом общего пользования и ремонт внутриобщинных дорог; реализация программ по обеспечению целевого использования неиспользуемого государственного, общинного и частного имущества. объем инвестиций в области, включая поддержку или непосредственный вклад областного муниципалитета; программы по развитию и поощрению туризма.

Карен Карапетян подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на решении этих вопросов, на основе которых можно будет продвинуться вперед и добиться устойчивого долгосрочного экономического роста. По словам премьер-министра, каждый пункт будет точно определять, сколько, например, будет рост собственных доходов, что будет сделано для достижения этой цифры.

Затем было проведено подробное обсуждение по каждому пункту, поднятому премьер-министром. Главы государственных органов и губернаторы представили свои замечания и внесли разные предложения. Они также затронули вопросы оцифровки территориального управления, сбора дебиторской задолженности в общинах, создания новых рабочих мест, содействия бизнесу, кондоминиумов, реформ в сфере водопользования, проблем ремонта дорог.

Говоря об осуществлении инвестиционных программ, Карен Карапетян отметил, что будет создана платформа для генерации программ, добавив, что ряд международных финансовых институтов, учитывая их экономическую активность в нашей стране, выразил готовность сотрудничать с частным сектором без государственной гарантии. Глава правительства также подчеркнул возможность предоставления государственной, общинной собственности бизнесу на основе конкретных критериев, включая создание рабочих мест и объемов инвестиций.

«В этой связи мы можем зафиксировать серьезные результаты. В то же время необходимо привлечь внимание успешных предпринимателей из общин и помочь им реализовать бизнес-проекты в своем родном городе», - сказал премьер-министр.