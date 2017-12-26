Пассажиропоток в аэропортах Республики Армения вырос на 21%

По состоянию на 25 декабря 2017 года в аэропортах Республики Армения было зарегистрировано 2 млн. 495,5 тыс человек, что на 21% превысил показатель предыдущего года. Как сообщает Арменпресс , на ежегодной итоговой пресс-конференции об этом заявил начальник Главного управления гражданской авиации Армении Сергей Аветисян.

«2017 год был очень активным, полным событий. В настоящее время мы можем сказать, что в наших аэропортах пассажиропоток превысил порог 2,5 миллиона, что на 21% больше, чем в предыдущем году», - сказал Аветисян.

По его словам, поток пассажиров в аэропорту Гюмри «Ширак» составлял 100 тысяч человек.

В 2016 году в аэропортах Республики Армения зафиксирован рекордный показатель в 2 миллиона 117 миллионов 961 пассажира.