СМИ: LG Display построит на юге Китая завод по производству OLED-дисплеев за $4,7 млрд

Южнокорейская компания LG Display (LGD) построит завод по производству широкоформатных дисплеев на органических светодиодах (OLED) в китайском городе Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун). Как сообщило во вторник электронное издание "21 Шицзи Цзинцзи Баодао", объем инвестиций составит около 30,5 млрд юаней (около $4,66 млрд).

"70% капитала будет принадлежать LGD, еще 30% - китайской стороне", - указывает издание. По его данным, LGD планирует ввести завод в эксплуатацию во второй половине 2019 года. Объем производства составит 60 тыс. дисплеев в месяц - они будут предназначены для производства широкоформатных телевизоров и электронных рекламных экранов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает "21 Цзинцзиван", проект уже получил одобрение правительства Республики Корея. Этот проект станет первой зарубежной сборочной линией OLED-дисплеев LGD и ее вторым предприятием в Гуанчжоу. В 2014 году компания ввела там в эксплуатацию завод по производству жидкокристаллических панелей поколения 8,5.

По оценке китайской компании AVC, по итогам 2017 года продажи OLED дисплеев в мире вырастут на 78% в годовом выражении и достигнут 1,5 млн единиц.





