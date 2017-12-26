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Ученые назвали наиболее подходящий для обучения возраст


В в возрасте от 17 до 20 лет человек усваивает информацию легче, чем в более поздние годы или в детстве. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным ученых, важную роль в процессе обучения играет дорсолатеральная часть полосатого тела. Изменения активности этой структуры мозга в зависимости от возраста ранее изучены не были.

Специалисты Лейденского университета провели эксперимент, в котором приняли участие 232 человека в возрасте от восьми до 25 лет без неврологических заболеваний. В ходе испытаний необходимо было решить логическое задание с вариантами ответа, обучаясь с помощью подсказок компьютера.

Результаты сканирования мозга участников показали, что активность полосатого тела коррелировала с возрастом и достигала максимума у людей в возрасте от 17 до 20 лет.

По мнению ученых, исследование показывает, что данный возраст является уникальным этапом, на котором мозг человека наиболее эффективно воспринимает информацию.

 

 

 




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