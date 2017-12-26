СМИ: умер Владимир Шаинский

Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом во вторник сообщил телеканал "Культура".

"Только что стало известно, на 93-м году жизни скончался народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Он написал множество известных песен, в том числе для знаменитых мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.









