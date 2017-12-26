Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-12-17
17:25, 26 Декабрь, 2017
ЕРЕВАН, 26 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 декабря, курс доллара США вырос на 0.54 драмa и составил 481.97 драм. Курс евро вырос на 1.89 драмa и составил 571.57 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 8.35 драм. Курс британского фунта вырос на 0.38 драмa и составил 643.91 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота выросла на 21.95 драмa и составила 19595.08 драм. Цена серебра выросла на 0.28 драмa и составила 250.64 драм. Цена платины выросла на 15.92 драмa и составила 14209.55 драм.