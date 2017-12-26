Азиатские индексы - 26-12-17

ТОКИО, 26 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.20% и составил 22892.69 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.27% и составил 1827.01 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.78% и составил 3306.13 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 29578.01 пункта.