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В Египте казнили 15 человек через повешение


Смертный приговор военного трибунала Египта в отношении 15 человек был приведен в исполнение во вторник. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Associated Press.

Военный трибунал признал их виновными в нападении на КПП на Синайском полуострове в 2013 году, жертвами которого стали девять военнослужащих.

Заключенные были казнены через повешение.

 

 




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