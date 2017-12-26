В Египте казнили 15 человек через повешение

Смертный приговор военного трибунала Египта в отношении 15 человек был приведен в исполнение во вторник. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Associated Press.

Военный трибунал признал их виновными в нападении на КПП на Синайском полуострове в 2013 году, жертвами которого стали девять военнослужащих.

Заключенные были казнены через повешение.