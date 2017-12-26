Из архивов Британии пропали тысячи документов

Власти Великобритании признали, что из Национальных архивов утеряны тысячи документов, в том числе о Фолклендской войне, конфликте в Северной Ирландии и письмо Зиновьева. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Guardian.

Как сообщает издание, тысячи правительственных документов "о самых спорных эпизодах британской истории 20-го века" пропали после того, как государственные служащие забрали их из Национальных архивов, а затем заявили, что они были утеряны. Отмечается, что также были утеряны документы о британском мандате в Палестине и тесты полиомиелитной вакцины. По данным издания, каждое утерянное дело из примерно тысячи содержало по несколько десятков страниц.