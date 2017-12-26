Миланский «Интер» ведет переговоры с Генрихом Мхитаряном

Миланский «Интер» ведет переговоры с полузащитником сборной Армении и английским клубом «Манчестер Юнайтед» Генрихом Мхитаряном, сообщает Арменпресс со ссылкой на FC Inter News.

Сообщается, что Мхитарян будет нанят миланским клубом во время зимнего трансферного окна.

Клуб уже ведет переговоры с агентом Мхитаряна.