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Миланский «Интер» ведет переговоры с Генрихом Мхитаряном


Миланский «Интер» ведет переговоры с полузащитником сборной Армении и английским клубом «Манчестер Юнайтед» Генрихом Мхитаряном, сообщает Арменпресс со ссылкой на FC Inter News.

Сообщается, что Мхитарян будет нанят миланским клубом во время зимнего трансферного окна.

Клуб уже ведет переговоры с агентом Мхитаряна.


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