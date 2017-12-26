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В Дубае задержали авиарейсы из-за сильного тумана


Сильный туман, сохраняющийся в ОАЭ с пятницы, вновь вызвал задержки и отмены авиарейсов в Дубае, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению Национального центра метеорологии, туман будет держаться ещё в течение нескольких дней. Согласно прогнозам синоптиков, туман сохранится в ОАЭ по пятницу включительно.

Согласно сайту Dubaiairports.ae, с утра вторника были задержаны или отменены многие рейсы, в том числе из Европы. Сайт Flightradar24.com также свидетельствует о задержках и отменах рейсов разных авиакомпаний.

Так, только за первую половину дня в Дубае задержали около 150 рейсов, отменили 11.

Пассажирам рекомендуется проверять статус рейса заранее на сайте авиакомпании либо по телефону.

 

 




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