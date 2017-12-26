Молекулярные биологи из Йеля создали сверхэффективный препарат, который подавляет работу фермента, помогающему ВИЧ встраивать себя в ДНК клетки, и защитили при его помощи мышей от инфекции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Одна доза наночастиц, начиненных нашим "веществом-1", защищала Т-клетки мышей от массовой гибели и удерживала концентрацию вирусных частиц на минимальном уровне на протяжении трех недель. "Вещество-1" способно бороться как с обычными клиническими штаммами ВИЧ, так и с его "неуязвимыми" версиями", — пишут Кэрен Андерсон и ее коллеги из Йельского университета (США).

Как показали опыты, "вещество-1" усиливало действие других препаратов и эффективно подавляло размножение вируса даже в малых дозах, не вызывая при этом никаких побочных эффектов, что заставило ученых перейти к доклиническим испытаниям, которые они провели на мышах с "человеческой" иммунной системой.

Все это, как считают ученые, говорит о том, что это соединение может стать основой для безопасных и "долгоиграющих" лекарств и средств профилактики от ВИЧ.